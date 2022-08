Prefeitura vai pagar R$ 1 milhão para 230 professores com progressão atrasada

Secretário Vinicius Ghizini destacou a regularização - Foto: Arquivo - Liberal

A Prefeitura de Americana informou que vai pagar R$ 1 milhão para 230 profissionais do magistério em valores retroativos desde abril de 2018, referentes a uma progressão de carreira atrasada.

O Executivo oficializou o pagamento nesta sexta-feira, por meio de decreto. O valor corresponde a uma promoção conquistada pelos servidores dentro do Plano de Carreira e Salários instituído pela lei municipal 4.668, de 4 de julho de 2008.

Os trabalhadores têm direito a um acréscimo no salário-base a cada ano, de acordo com suas qualificações e com os cursos e especializações que tenham realizado.

Suspenso em 2015 por conta da calamidade financeira do município, o benefício foi retomado pela administração no ano passado, com o pagamento dos valores referentes a 2016 e 2017.

O decreto publicado nesta sexta regulariza os valores referentes a 2018. Haverá aumento de 1% para 208 profissionais, 8% para nove, 10% para 12 e 15% para um. Conforme resposta da prefeitura ao LIBERAL, o impacto financeiro será de R$ 19 mil por mês, mais o retroativo de R$ 1 milhão a ser pago de uma vez só aos servidores.

“Os professores e educadores desempenham um papel essencial na construção de nosso futuro, da sociedade que queremos. Sabemos que o ideal é conseguir manter todos os pagamentos em dia e, com planejamento e esforço, estamos trabalhando para isso”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, destacou a importância da regularização desses pagamentos, que beneficiam trabalhadores tanto do ensino infantil quanto do fundamental.

RECONHECIMENTO. “Além de ser um direito reconhecido por lei, o esforço do prefeito Chico Sardelli em fazer estes pagamentos do Plano de Carreira do Magistério é uma forma de reconhecimento do importante trabalho realizado por esses profissionais, que diariamente se dedicam ao desenvolvimento pedagógico dos nossos alunos”, afirmou.