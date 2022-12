Prefeitura vai pagar por hospedagens para pacientes em Barretos

A Prefeitura de Americana vai pagar diárias em hotel, pensão ou pousada, com café da manhã incluso, para moradores da cidade que realizam tratamento contra o câncer no Hospital de Amor, em Barretos. A acomodação deverá ficar no máximo 500 metros distante da unidade.

O serviço será contratado por meio de licitação, cujo edital foi disponibilizado pelo Executivo nesta quinta-feira. O benefício poderá ser usufruído apenas por aqueles que não conseguirem arcar com os custos da diária e que precisam pernoitar no município devido ao tratamento.

“Alguns pacientes precisam pernoitar, inclusive seus acompanhantes. A casa de apoio de Barretos nem sempre é suficiente para atender a demanda. Nesse sentido, o município achou por bem ofertar o serviço de acomodação, com mais conforto aos usuários”, comunicou a administração municipal, em nota.

Neste ano, até 30 de novembro, prefeitura já havia levado 584 pacientes e 278 acompanhantes à unidade – Foto: Reprodução / Facebook

O edital prevê de 300 a 500 diárias para acomodação individual, mais 300 a 500 diárias para duas pessoas – paciente e acompanhante. Esse é o número estipulado para o período de um ano.

Segundo a prefeitura, a quantidade foi estabelecida com base no histórico de pacientes transportados pela Secretaria de Saúde de Americana, mas pode mudar caso seja insuficiente no decorrer de 2023.

O Executivo apontou que, de janeiro até o dia 30 de novembro, a secretaria transportou 584 pacientes e 278 acompanhantes até Barretos.

Conforme consta no edital, as pessoas serão acomodadas em quartos privativos com banheiro, cama, televisão, geladeira, frigobar, roupa de cama e roupa de banho.

ELOGIO. Essa ação da prefeitura não afetará os trabalhos do instituto Rosa do Bem, de Americana, que atua na prevenção ao câncer de mama e já paga pela acomodação de pacientes em Barretos.

Mesmo assim, a presidente da entidade, Maria Fernanda Grecco Meneghel, fez questão de elogiar a iniciativa do Executivo. Ela apontou que outras prefeituras já fazem isso. “Eu acho que é muito mais digno”, afirmou.

A licitação ocorre na modalidade pregão eletrônico e a disputa está marcada para o próximo dia 14.