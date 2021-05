Prefeitura vai investir R$ 624 mil para treinar profissionais de educação em ferramentas do Google

Empresa realizará a configuração do painel G Suite For Education e criará as contas dos alunos, professores e gestores

A Prefeitura de Americana autorizou a contratação de uma consultoria no valor de R$ 624 mil para treinar profissionais de educação a utilizarem ferramentas do Google. O edital de homologação da licitação foi publicado no Diário Oficial do município desta quarta-feira (12).

A empresa contratada – Colaborativa Assessoria e Consultoria em Educação Ltda – realizará a configuração do painel G Suite For Education e criará as contas (e-mail) de todos os alunos, professores e gestores das unidades. Além disso, fornecerá 68 horas de capacitação nas ferramentas para cerca de 800 profissionais.

“Já faz algum tempo que nossa rede tem pedido uma formação não só na questão do ensino remoto, mas também para aprimorar as questões pedagógicas. Essa capacitação possibilita as duas questões, tanto utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo Google de forma gratuita, como também para aprender trilhas pedagógicas que serão trabalhadas em sala de aula”, declarou o secretário de Educação do município, Vinicius Ghizini.

De acordo com o secretário, essa capacitação vai possibilitar a rede municipal dar um salto no uso da tecnologia na sala de aula e também no ensino remoto.

“O ensino híbrido será cada vez mais uma realidade, não apenas por conta da pandemia, mas também porque a tecnologia deu passos importantes nos últimos tempos e tem que ser usada também na educação, mas também o aprimoramento individual desses educadores, desses professores”.

Diretora de Tecnologia Educacional do município, Alessandra Maraisa Miranda Pereira, acredita que o uso das ferramentas vai facilitar a vida tanto dos profissionais de educação como dos alunos e dos pais.

“A preparação de atividades, a disponibilização de avisos, de arquivos, poderá ser organizada, especialmente para a educação infantil no formato mais fácil para os pais acessarem, pois são eles que vão auxiliar as crianças nas atividades remotas que vão perdurar no mínimo até o final do ano”, disse.