Prefeitura vai gastar R$ 1 milhão contra insetos em escolas e cemitérios de Americana

A Prefeitura de Americana vai pagar R$ 1 milhão para a realização de ações contra insetos e ratos em escolas municipais e nos dois cemitérios da cidade. O Executivo publicou nesta terça-feira, no Diário Oficial do município, a homologação do processo licitatório aberto para a execução dos trabalhos.

A empresa vencedora é a Maxidrin Controle de Pragas e Serviços. Segundo o edital da licitação, o contrato terá validade de um ano.

Os serviços incluem desinsetização, para combate a baratas, aranhas, lagartas, entre outros; termonebolização, para moscas, mosquitos, vespas e marimbondos; desratização, para ratos, ratazanas e camundongos; descorpionização, para escorpiões; descupinização, para cupins; manejo e afastamento de abelhas; e instalação de barreira física, como tela e tampa para ralo.

Haverá aplicação em 55 prédios da Secretaria Municipal de Educação e nos cemitério da Saudade e Parque Gramado.

“A contratação desse serviço é essencial, não devendo ser interrompido, visto que tal operação garante questões de higiene e segurança aos servidores e colaboradores”, diz o edital.