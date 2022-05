Prefeitura vai criar regras para mesas de bares em calçadas em Americana

A Prefeitura de Americana criará regras que vão ditar em quais circunstâncias bares e restaurantes poderão colocar mesas e cadeiras em calçadas.

Trata-se do Programa Ruas Vivas, que virou lei em março, por meio de um projeto elaborado pelo vereador Lucas Leoncine (PSDB). A administração municipal informou que inicia, nesta semana, a regulamentação do texto.

Governo Chico Sardelli vai regulamentar lei criada por Leoncine – Foto: Reprodução / Facebook

A ideia é permitir a instalação de mesas e cadeiras em calçadas apenas se os estabelecimentos deixarem um espaço livre de 1,2 metro para os pedestres circularem. Caso isso não seja possível, os assentos poderão ser colocados na rua, desde que haja permissão por parte do Executivo.

“No espaço imediatamente à frente do estabelecimento, o comerciante pode fazer um investimento provisório ou permanente para utilizar aquele espaço como extensão do bar e do restaurante, a depender da regulamentação da prefeitura”, disse Leoncine.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, a medida vai incentivar o crescimento da atividade econômica no comércio local.

“A iniciativa está alinhada à tendência atual de as pessoas se sentirem mais seguras em locais abertos. Esta lei ajuda todo mundo: a cidade, a população e os estabelecimentos. E vem para somar ao nosso plano de desenvolvimento”, declarou, via assessoria de imprensa.

A regulamentação vai acontecer em reuniões com representantes das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Negócios Jurídicos, Obras e Serviços Urbanos e de Cultura e Turismo.