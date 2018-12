Prefeitura vai contratar professores para vagas temporárias

A Prefeitura de Americana vai selecionar 45 professores substitutos por meio de contratos temporários de um ano para cobrir faltas e afastamentos em 2019. A informação é do secretário de Negócios Jurídicos, Alex Niuri. Em 2018, a ausência de profissionais para substituição causou dispensa de alunos e união de classes, até com superlotação. Os profissionais devem ser selecionados por análise de currículos.

A contratação havia sido pedida por educadores que integram uma comissão criada pelo prefeito Omar Najar (MDB) para tentar solucionar a insuficiência de professores. Foto: Arquivo / O Liberal

O secretário, que conversou com a reportagem do LIBERAL quando já estava fora da prefeitura, disse que a quantidade de profissionais a ser contratada é a que foi indicada em relatório produzido pelos educadores que integram a Comissão de Educação. Em entrevistas anteriores, a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina, disse que foram solicitados 45 professores e mais 20 serventes. Esses profissionais também serão admitidos, mas o modo de seleção ainda não está definido.

Niuri disse que a secretaria trabalha em um parecer sobre o assunto que deve ser concluído no início do ano. De acordo com ele, os profissionais já estarão disponíveis para o fim de janeiro.

O município, segundo Niuri, vai adotar o modelo usado pelo Estado para contratação de professores eventuais. Os educadores devem receber por aulas, mas os detalhes do modo de remuneração ainda estão sendo definido. A prefeitura deve exigir um tempo de experiência mínimo de magistério.

Os servidores que foram demitidos em estágio probatório entre 2017 e este ano poderão inclusive participar do processo seletivo. A demissão desses servidores, entre o ano passado e em 2018, evidenciou a falta de professores, de acordo com a inquérito conduzido pela promotora de Justiça, Renata Calazans Nasraui, que apura o comprometimento da qualidade de ensino. A demissão de probatórios foi adotada para cortar gastos com folha de pagamento.

De acordo com o secretário não faltam professores na rede. O número atual é suficiente para atender todas as salas. “A rede estaria coberta, caso não houvesse faltas”, afirma.

Segundo a informação da prefeitura, no mês de agosto, a rede municipal de ensino registra em média 70 faltas por dia, 20 por atestado e 50 abonadas (faltas a que os professores têm direito, desde que combinem antes com a direção).