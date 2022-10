Prefeitura vai contratar mutirões de castração em Americana

A Prefeitura de Americana abriu, neste mês, dois pregões eletrônicos para contratação de mutirões de castração de cachorras e gatas. Segundo a administração municipal, trata-se de um incremento ao trabalho que já tem sido realizado pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Um dos processos licitatórios prevê quatro mutirões, com duração de três a quatro dias cada e intervalos de aproximadamente três meses entre uma ação e outra. A outra licitação estipula apenas um mutirão – também de três a quatro dias – durante a vigência do contrato, que valerá por 12 meses.

As ações vão acontecer em dias úteis, em datas e locais ainda a definir, com foco em regiões “menos favorecidas”, conforme consta nos editais dos respectivos pregões. Toda a programação será montada após a assinatura do contrato.

Ao LIBERAL, o Executivo informou ter aberto as duas licitações porque o município recebeu duas verbas de emendas parlamentares para essa finalidade.

A ideia é atender de 100 a 150 animais por dia. Do total, pelo menos 40% precisam ser gatas. A equipe de mutirão ficará responsável pelo pré-operatório, realização das cirurgias, pós-operatório no dia e esclarecimento de dúvidas referentes aos procedimentos, bem como fornecimento e implantação de microchips nos animais cadastrados.

Também cabe à equipe o acompanhamento e resolução de eventual anormalidade ocasionada pelo processo cirúrgico aos animais.

Castramóvel

Em 2019, a prefeitura chegou a comprar um castramóvel para a realização desses procedimentos. O equipamento, no entanto, está sem uso e parado no Jardim Botânico.

Conforme o LIBERAL noticiou no mês passado, em dezembro de 2021, o CRMV-SP (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo) proibiu a realização de procedimentos anestésicos e cirúrgicos na unidade.

De acordo com o Executivo, o CRMV constatou que o castramóvel não é adequado para esses atendimentos, pois não possui equipamentos e materiais necessários.

No último dia 10, porém, a administração municipal ressaltou que os serviços previstos nas licitações abertas neste mês não se tratam de uma alternativa ao castramóvel. A sessão de abertura de propostas ocorreu na última terça-feira.