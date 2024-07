Prefeitura vai construir galpão para feiras e exposições em Americana

A Prefeitura de Americana vai construir um galpão para realizar feiras, exposições, assembleias de associações e cooperativas, bem como para ser sede de um conselho rural.

O repasse que viabilizará a obra, no valor de R$ 1,08 milhão, foi oficializado na última quinta-feira (18), no Diário Oficial da União, e integra um programa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, do governo federal.

De acordo com a administração, após questionamento do LIBERAL, o galpão multifuncional será um espaço adequado para as atividades.

O local onde será implantado ainda demanda estudos, que deverão começar no segundo semestre deste ano e obrigatoriamente precisarão ser concluídos até junho de 2025.

Não há previsão para abertura da licitação que irá contratar a empresa responsável pela construção, já que o processo está em fase de formalização junto ao governo federal.

“O galpão irá promover integração e desenvolvimento sustentável na agricultura local, servindo para o processamento mínimo de produtos agrícolas, aumentando a eficiência do setor e beneficiando a comunidade”, disse o Executivo.

Na proposta ao ministério, a administração afirma que o projeto atenderá 150 agricultores e suas famílias, além de duas cooperativas e duas associações. O galpão deverá ser construído até julho de 2028.

O investimento total previsto é de R$ 1.089.743,49, sendo R$ 1.074.375,00 de um repasse indicado por meio de emenda do deputado federal licenciado Delegado Bruno Lima (PP) e R$ 15.368,49 de contrapartida da prefeitura.