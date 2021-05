Prefeitura vai abrir mais 130 sepulturas no Cemitério Parque Gramado

Segundo o Executivo, existem cerca de 100 sepulturas livres no local; aumento no número de enterros foi relatado recentemente

A Prefeitura de Americana revelou ao LIBERAL nesta quinta-feira (29) que vai construir mais 131 sepulturas no Cemitério Parque Gramado. Segundo o Executivo, há aproximadamente 100 sepulturas livres no local.

A administração ressalta que o cemitério tem espaço livre para a construção de mais quadras com sepulturas.

Cemitério do Parque Gramado terá mais sepulturas construídas – Foto: Arquivo / O Liberal

A construção segue cronograma da Unidade de Serviços Urbanos, em parceria com a Unidade de Obras Públicas. A reportagem questionou sobre se a abertura de novas sepulturas tem relação com a pandemia do coronavírus (Covid-19), mas o Executivo não respondeu.

Segundo a prefeitura, o cemitério tem uma quadra com 100 sepulturas provisórias, que valem por três anos.



Conforme noticiado pelo LIBERAL há duas semanas, a prefeitura relatou aumento de pessoas enterradas em Americana. Até 16 de abril, ao menos 160 pessoas tinham sido enterradas no Parque Gramado.

No ano passado, foram 137 enterros nos 30 dias do mês. Funcionários do cemitério disseram ainda na ocasião que a demanda por enterros havia dobrado nas últimas semanas.

REGIÃO

O LIBERAL noticiou na quinta-feira (29) que a Prefeitura de Sumaré vai exumar restos mortais de mais de 500 sepulturas do Cemitério Municipal da Saudade. As sepulturas foram concedidas temporariamente e o prazo expirou.

Covas são abertas no Cemitério da Saudade, em Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A publicação cita “necessidade de liberação para novos sepultamentos”. A prefeitura também nega que o motivo para abrir mais espaços tenha relação com a pandemia.

A Prefeitura de Hortolândia informou ao LIBERAL nesta sexta-feira (30) que descarta e não tem previsão de construção de cemitério neste momento. É a única cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) que não tem cemitério municipal.

Na semana passada, o vereador Valdecir Alves Pereira (PSD) cobrou em requerimento a construção de cemitério municipal. “A cidade tem 30 anos, já está na hora. Temos algumas áreas para o lado do Amanda, do Taquara Branca, temos que lutar”.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), quer definir nos próximos meses nova área para o cemitério municipal da cidade.

O vereador Wagner Morais (PSDB) protocolou requerimento questionado sobre ampliação do cemitério, citando o crescimento da cidade e o aumento de mortes.

À reportagem, a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento informou em nota que o cemitério municipal “suporta mais alguns anos de uso, por isso a atual gestão já começa a pensar na viabilização de uma nova área”. Mais informações devem ser divulgadas nos próximos meses.