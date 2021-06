Prefeitura vacinou três mil profissionais de saúde a mais do que o esperado

Executivo alega que há muitos profissionais que trabalham no município e moram fora como principal motivo

A Prefeitura de Americana vacinou contra o coronavírus (Covid-19) três mil profissionais de saúde a mais do que o esperado.

Profissionais de saúde na fila para serem imunizadas em Americana – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

A expectativa era vacinar 7,5 mil pessoas da categoria na cidade, número de profissionais vacinados contra a gripe no ano passado. Até quinta-feira (24), eram 10.482 profissionais de saúde vacinados, 3.054 a mais.

Por falta de lote, Americana anunciou nesta quinta (24) a suspensão do agendamento de vacinação da categoria a partir de sexta-feira (25), até a chegada de nova remessa específica para os profissionais de saúde.



O município já ultrapassou a meta estabelecida e não tem recebido mais lotes exclusivos da vacina para esse público-alvo. Os profissionais que ainda não receberam a primeira dose poderão tomar a “xepa da vacina”.

Questionada pela reportagem sobre o motivo da diferença de profissionais de saúde estimados e vacinados, a prefeitura atribui “em grande parte ao fato da campanha abranger quem trabalha no município, independente de onde resida”.

O Executivo cita ainda que o número é de estimativa de 2020 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), uma vez que o censo não foi realizado. O fator “certamente também contribui para a discrepância, uma vez que deve estar desatualizado”.

Por fim, a administração municipal cita ampliação do leque da categoria de profissionais de saúde para a imunização do coronavírus, “diferente da base de cálculo utilizada pela vacinação contra a gripe, cuja população desse grupo é inferior”.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Americana, a última remessa de doses destinadas a o grupo de profissionais de saúde foi recebida no dia 4 de maio, com um volume de 1.070 unidades.

A prefeitura havia adiantado ao LIBERAL há dez dias que já estava vacinando profissionais de saúde acima do esperado (na época eram 9.698) e que ainda havia procura da categoria pela vacina.

Na época, a Vigilância Epidemiológica declarou à reportagem que pretendia avaliar a demanda e encerrar a vacinação de profissionais de saúde.

A Secretaria de Saúde do Estado foi questionada a respeito da situação da categoria em Americana. “Os profissionais de saúde foram contemplados na fase inicial da vacinação. Outros trabalhadores da categoria também podem ser contemplados na campanha conforme cronograma que imunizará toda população adulta até 15 de setembro”, respondeu a pasta, em nota, descartando novo envio específico para os profissionais de saúde.

No início de junho, a prefeitura de Americana revelou que os profissionais de saúde eram maioria dentre os faltosos que ainda não tinham ido tomar a segunda dose.