Prefeitura usou 39,5% dos 20 mil testes de Covid-19 comprados pela Câmara de Americana

No último sábado, prefeitura abriu ata de registro de preço para comprar até 100 mil testes rápidos

A Prefeitura de Americana usou menos da metade dos testes rápidos comprados pela Câmara de Americana para detectar o novo coronavírus (Covid-19). Desde o dia que os exames passaram a ser oferecidos pela rede pública de saúde, em 29 de junho, até esta terça, foram usados 7,9 mil testes. O número representa 39,5% dos 20 mil exames adquiridos.

Segundo a prefeitura, do total de exames realizados, 7.422 foram feitos pelo Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e PA Zanaga. Os demais foram requisitados nas UBSs, sendo a maioria feito nos postos do Jardim São Paulo e São Vito.

No último sábado, a prefeitura publicou no Diário Oficial do município abertura de ata de registro de preço para a aquisição de até 100 mil testes rápidos.

A administração, no entanto, informou que será adquirida a quantidade necessária conforme a demanda, com preço vigente pelo período de um ano. Os exames serão custeados por recursos municipais, estaduais e federais.

A Secretaria de Saúde afirmou que a utilização do teste é viável para nortear a disseminação do vírus, identificar a presença da transmissão em curto espaço de tempo e adotar medidas de controle.

“A utilização dos testes para a Covid-19 é uma das estratégias usadas pelos municípios para avaliar o comportamento da transmissão e adotar outras medidas de controle no menor espaço de tempo possível”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.