Prefeitura termina recape na orla da Praia dos Namorados

Foto: Marília Pierra - Divulgação.JPG

Em apenas três dias, a Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Obras e Serviços Urbanos, realizou o recapeamento asfáltico em 13 mil m² na orla da Praia dos Namorados, onde foram utilizadas 900 toneladas de massa. Prefeitura também instalou lombofaixas, ampliou as galerias pluviais, realizou manutenção nas bocas de lobo e revitalizou a ciclovia.

“Com uma força tarefa conseguimos concluir o asfalto que estava gerando muitos problemas para os comerciantes e moradores do local. Este projeto começou na gestão do antigo prefeito e ficou por um grande período paralisado. Depois de retomarmos as obras, várias intervenções foram realizadas antes do recape e devemos continuar com as melhorias no próximo ano”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

O prefeito, Omar Najar, que também visitou a obra durante esta semana ressaltou que a solução para a paralisação ocorreu depois de grande esforço da Administração. “Sempre cobrei que se resolvesse essa obra. Fizemos de tudo para que ela fosse retomada e o asfalto é resultado desse esforço”, disse Omar.

Ao todo, foram investidos R$ 2,9 milhões no local e o secretário alerta que a verba é proveniente do convênio firmado entre a Prefeitura e o Ministério do Turismo. Foto: Divulgação

Dalva Oliveira, permissionária de um dos quiosques na orla e integrante de Associação de Moradores e Amigos da Praia dos Namorados, agradeceu o empenho do prefeito de Americana, Omar Najar. “Os moradores estavam desacreditados sobre o recapeamento e acharam que fosse brincadeira. Mas, diferente de administrações passadas, o prefeito Omar cumpriu a palavra e em nome dos moradores quero agradecer profundamente. As pessoas já pediam o recape na orla desde quando me mudei, há 20 anos e finalmente aconteceu. A população gosta muito deste ponto e agora vamos conseguir voltar a atrair turistas, realizar eventos e movimentar a parte financeira da Praia.” Foto: Divulgação

A programação de melhorias na orla da Praia dos Namorados conta ainda com a finalização de parte do calçamento, paisagismo e troca dos postes de iluminação com lâmpadas de LED. Os serviços devem ser feitos no início de 2019.