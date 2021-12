Prefeitura terceiriza enfermagem do PS e desagrada concursados

Servidores de carreira estão sendo remanejados para outros setores do HM; contrato emergencial tem validade de 90 dias e custo mensal de R$ 709 mil

A Prefeitura de Americana terceirizou o serviço de enfermagem do PS (Pronto Socorro) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e desagradou os servidores de carreira. A categoria ainda realizou um protesto na sessão da câmara desta quinta-feira para conseguir junto ao município redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais.

Os 51 profissionais concursados estão sendo remanejados para outros setores da instituição. No lugar deles, a administração pretende colocar 116 enfermeiros e técnicos contratados por meio de um convênio emergencial com a empresa Inovare, que já atuou no município.

Ao todo, segundo a prefeitura, foram substituídos no PS oito enfermeiros e 43 técnicos e auxiliares.

“Ninguém fala em aumentar nosso dissídio, mas para pagar terceirização eles têm dinheiro. Estão espalhando a gente para outros setores do hospital. Afirmam que a terceirização é melhor, mas vamos perder horas extras e outros benefícios e a população vai sofrer um pouco mais porque o atendimento tende a decair”, desabafou uma profissional concursada.

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem reivindicaram redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Outro profissional, que também falou com o LIBERAL com a condição de anonimato, disse que a categoria está sendo humilhada. “Estão tratando os concursados como se fossemos os culpados pelo sistema de saúde ser falho”, afirmou.

A informação, de acordo com a administração, não procede. “A prefeitura entende que o déficit de profissionais tem sido o fator responsável por qualquer problema que pudesse ser apontado na qualidade de serviço”, esclarece em nota.

Segundo a administração, o remanejamento começou na última sexta-feira, dia 3, de maneira gradativa. A prefeitura afirmou que a empresa foi contratada com dispensa de licitação por se tratar de medida emergencial para atender apontamentos feitos pelo Coren (Conselho Regional de Enfermagem) sobre o déficit de profissionais.

O contrato com a Inovare tem validade de 90 dias e investimento mensal de R$ 709 mil. “O déficit de profissionais de enfermagem tem se constituído em um dos maiores problemas para o bom funcionamento dos fluxos e processos da assistência aos pacientes”, traz nota da administração.

Sobre a possibilidade de o remanejamento ser estendido para outras unidades, além do HM, a prefeitura afirmou que neste momento as mudanças estão sendo realizadas dentro do hospital, porém, havendo necessidade o servidor poderá ser transferido.