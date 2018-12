Prefeitura terá que pagar R$ 2,1 milhões a ex-terceirizada da saúde

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Prefeitura de Americana foi condenada a pagar R$ 2,1 milhões à SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), que prestou serviços de saúde no município entre 2011 e 2012, e teve seu contrato, vigente até 2014, rompido antes do prazo. Segundo a empresa, a falta de repasses fez com que os serviços não pudessem ser prestados adequadamente e que a terceirizada se endividasse para conseguir atender ao contrato. O juiz entendeu dessa forma e condenou o município a quitar os débitos com a prestadora de serviço. Ainda cabe recurso.

A terceirizada moveu ação contra a prefeitura logo que teve o contrato rompido, em 2012. Ela atuou entre junho de 2011 e fevereiro de 2012 no gerenciamento, operacionalização e execução de ações de saúde no município. Nos meses de atuação foram feitos diversos aditivos para inclusão de serviços da empresa. Entretanto, de acordo com o processo, a prefeitura não honrou com os repasses financeiros.

De acordo com a alegação da associação no processo, ela deixou de implantar, na totalidade, os programas previstos em seu plano de trabalho por conta da falta de repasses. Mesmo inadimplente, segundo a SPDM, a prefeitura extinguiu o contrato, alegando descumprimento contratual pela parte autora. O fato, segundo a companhia, gerou prejuízos inclusive de natureza trabalhista.

Diante do rompimento unilateral, a empresa moveu a ação cobrando os valores que não recebeu à época e também valores de um empréstimo que alega ter sido necessário fazer para conseguir cumprir os serviços do contrato, totalizando R$ 2,1 milhões.

Na defesa, a Prefeitura de Americana afirmou que a rescisão do contrato ocorreu por culpa da associação, alegando que ao contrário do previsto no contrato, a empresa teria notificado a Administração informando que todos os profissionais envolvidos no projeto seriam dispensados no prazo de trinta dias. Diante disso, segundo a defesa, a prefeitura rompeu o contrato para fazer outro e garantir a continuidade do serviço.

Após análise de documentos e de relatório pericial, a juíza Roberta Virgínio dos Santos apontou na decisão que ficou constatado que o contrato começou a ser executado de forma satisfatória e centenas de pessoas eram atendidas diariamente na área de saúde, mas no passar dos meses, a prefeitura não conseguia cumprir com os pagamentos e a empresa deixou de ter condições de dar continuidade aos serviços prestados. A falta de repasse, portanto, na análise da Justiça, prejudicou a execução do contrato. Diante disso, a prefeitura foi condenada a ressarcir a associação.

O LIBERAL questionou a prefeitura sobre a condenação, mas não houve resposta até o fechamento da edição.