Prefeitura tenta viabilizar viaduto entre Terramérica e Jardim Glória

Transposição da SP-304 será debatida com o DER nesta quarta-feira; objetivo é desafogar as avenidas Cillos e Iacanga

A Prefeitura de Americana tenta viabilizar a construção de um viaduto entre o Jardim Terramérica e o Jardim Glória, sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O assunto será debatido entre a administração municipal e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) nesta quarta-feira.

Obra ligaria a Av. Castelhanos à Rua Izolina Geminiani Rosa – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O objetivo da transposição é desafogar o trânsito nas avenidas Cillos e Iacanga. A obra ligaria a Avenida Castelhanos à Rua Izolina Geminiani Rosa.

“É uma demanda antiga do pessoal daquela região do lado de lá da SP-304”, disse o secretário adjunto da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), Pedro Peol.

Segundo ele, falta uma autorização por parte do DER para que o projeto saia do papel. As tratativas são intermediadas pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

De acordo com Peol, o planejamento ainda inclui a regularização do acesso à SP-304 pela Rua das Petúnias. Esse ponto, atualmente, está fechado por determinação do DER, que aponta a necessidade de ampliação da faixa de aceleração.

A necessidade de mudanças viárias na região do Terramérica foi discutida durante audiência pública sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, na última segunda, na câmara.

“Agora voltaram as aulas, ali tem universidade, tem uma série de atividades. E, nos horários de pico, de manhã, no almoço e à tarde, são 15, 20 ou até 30 minutos para atravessar ali, o que acaba atrapalhando bastante a mobilidade”, afirmou o vereador Lucas Leoncine (PSDB) ao LIBERAL.

Ivo Macris

Representantes da administração municipal e vereadores abordarão esses planos em conversa com o diretor regional do DAE, Danilo Dezan, que estará em Americana nesta manhã para uma vistoria na Estrada Ivo Macris.

Segundo Peol, o local tem duas pontes – uma na altura do Zanaga e a outra perto do Casarão – que necessitam de reparos. No entanto, o serviço não está previsto no contrato das obras da estrada. Então, há a necessidade de aditamento, de acordo com o secretário adjunto.

A questão será verificada por Dezan na visita. “São dois pontos ali que estão danificando o acesso à ponte e têm de ser refeitos. É uma obra que custa um pouco. Então, não tem como simplesmente a gente pedir para a empresa fazer. Tem de fazer um aditamento do contrato”, declarou Peol.