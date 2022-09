Prefeitura tenta regularizar 28 escolas para obter AVCB em Americana

Ciep Jaguari está entre as unidades e possui o maior terreno - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Prefeitura de Americana vai contratar um projeto para implantação e regularização de sistema de prevenção e combate a incêndio de 28 escolas da rede municipal, para que elas possam ter AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Há uma licitação em andamento para contratação da empresa que ficará responsável pelo serviço, estimado em R$ 337,8 mil. Conforme edital publicado pelo Executivo no Diário Oficial desta sexta-feira, a abertura dos envelopes com as propostas financeiras ocorre em 28 de setembro, às 9h30, no Paço Municipal.

A empresa vencedora deverá apresentar projeto técnico, planilha quantitativa dos serviços, quantitativos, memorial descritivo, memorial de cálculo, especificações técnicas, orçamento e cronograma físico-financeiro.

Os trabalhos devem ser realizados em até 120 dias a partir da ordem de serviço emitida pela Secretaria Municipal de Educação.

Além das 28 escolas, o projeto também deverá incluir o prédio destinado para merenda escolar, no Jardim São Pedro. O processo licitatório contempla apenas edificações superiores a 700 metros quadrados, que, segundo a a prefeitura, são os que necessitam de projetos para aprovação do AVCB.

Até o momento, de acordo com a administração municipal, 21 escolas da rede municipal possuem o documento, que atesta condições de segurança adequadas contra incêndio.

Entre as 28 escolas previstas na licitação, há 15 unidades de Casa da Criança, duas creches, um Caic (Centro de Atendimento Integral à Criança), seis Cieps (Centros Integrados de Educação Pública) e quatro Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental).

A Emef Professora Jonas Correa de Arruda Filho, cotada para ser a unidade da cidade a receber o modelo cívico-militar, está entre as escolas.

A maior unidade, em área construída, é a Emef Professor Florestan Fernandes, localizada no bairro Morada do Sol, com 5,2 mil m². O Ciep Jaguari, por sua vez, possui o maior terreno, com 23,4 mil m².

