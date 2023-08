Reinauguração da UBS Vila Galo, em julho de 2022 - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Prefeitura de Americana promete, até o fim de 2024, ter todas as unidades de saúde do município reformadas.

Desde 2021, primeiro ano do governo Chico Sardelli (PV), a administração reformou e devolveu à população sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde), que são as dos bairros Mathiensen, Jardim Guanabara, Parque Gramado, Vila Galo, Dona Rosa e Jardim Ipiranga.

Em outras cinco, as obras já estão em andamento ou prestes a começar. Essa é a situação das UBSs Cariobinha, Parque da Liberdade, São Domingos, São José e Parque das Nações.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todas as demais unidades receberão algum tipo de melhoria ou manutenção até o final do próximo ano, conforme a necessidade de cada prédio.

Nove postos de saúde se enquadram nesse cenário: as UBSs São Vito, São Luiz e Jardim São Paulo, e os prédios de ESF (Estratégia Saúde da Família) localizados nos bairros Praia Azul, Alvorada, Zanaga, Jardim Brasil, Jaguari e Mário Covas. “Ressalta-se que as mais novas deverão ter apenas pequenos serviços”, destaca a secretaria.

Foto feita neste mês com o andamento das obras da UBS do Parque da Liberdade – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

O governo Chico também vai construir uma nova UBS no Zanaga, no lugar do antigo Posto 10, que foi demolido em janeiro deste ano – o imóvel estava desativado até então.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, garantiu que todas as reformas sairão do papel neste mandato. No entanto, lembrou que, num primeiro momento, não tinha esse mesmo otimismo, ainda mais por conta dos obstáculos criados pela pandemia da Covid-19.

“O Chico Sardelli, quando nós assumimos, nos deu a missão de revitalizar todas as unidades. Eu achava uma missão quase impossível”, diz.

De acordo com ele, o planejamento inicial também ainda não incluía a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), inaugurada em junho do ano passado. “Nem passava pela nossa cabeça. Um projeto audacioso que o prefeito Chico Sardelli encabeçou, que nós também compramos a ideia.”

Outros planos

Outro objetivo desta gestão era, ao final do mandato, ter quatro postos de saúde 24 horas espalhados pela cidade, além do pronto-socorro do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi.

Atualmente, há duas unidades nesses moldes: o PA (Pronto Atendimeto) Zanaga e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, inaugurada em março deste ano. Para 2024, a prefeitura também planeja inaugurar uma UPA no bairro Dona Rosa.

No entanto, a quarta unidade, que seria instalada na região da Praia Azul, não deverá sair do papel. Conforme o LIBERAL noticiou, o secretário Danilo não vê tempo hábil para instalação dessa UPA até o final do mandato, que termina no próximo ano.

Além disso, paralelamente, a prefeitura planeja transformar o HM num complexo de saúde. A ideia é que diferentes serviços sejam oferecidos nas dependências do hospital, atualmente administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

Já se sabe, por exemplo, que o Núcleo de Especialidades ocupará um dos prédios anexos, que será reformado por meio de uma licitação já aberta pela prefeitura. Hoje, a unidade atende no imóvel do antigo Hospital Infantil André Luiz.