Prefeitura suspende temporariamente atividades de lazer no portal de Americana

Suspensão ocorre para evitar acidentes devido às obras de remodelação viária que acontece no local

Prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi em visita a obra de remodelação viária - Foto: Secom / Divulgação

As atividades de esporte e lazer, realizadas aos finais de semana na Avenida Antônio Pinto Duarte, na região do São Vito, em Americana estão suspensas temporariamente.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Devido ao avanço das obras de remodelação do portal da cidade, foi necessário interditar o local, para evitar acidentes, de acordo com a Administração Municipal. A previsão da liberação para as práticas recreativas é ao final dos serviços.

Apesar da suspensão, o secretário de esportes, Márcio Leal reforçou que a cidade possui outros pontos, que podem ser utilizados, durante o período em que perdurar a proibição no portal.

Atividades recreativas estão suspensas até o final das obras de remodelação para evitar acidentes – Foto: Secom / Divulgação

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“As atividades estão suspensas, mas é por um bom motivo, afinal, são melhorias sendo feitas para a população. Enquanto isso, podemos usar outros espaços públicos para a prática de esportes e de lazer, como o Jardim Botânico, o Centro Cívico, as praças públicas, entre outros”, afirmou o secretário.

O projeto contempla a remodelação da geometria da rotatória, instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.