Prefeitura sugere marginal e viaduto na Anhanguera pode ficar para 2027

A Prefeitura de Americana vai sugerir ao MP (Ministério Público) fazer uma marginal para substituir temporariamente o viaduto que tem que ser construído até o final de 2022 na altura do km 124 da Rodovia Anhanguera (SP-330), nas proximidades do Jardim Bertoni.

O desenvolvimento na região do Pós-Anhanguera – que concentra os maiores vazios urbanos de Americana – só pode acontecer após a implantação de dois viadutos de transposição na pista. Isso foi definido em um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado entre prefeitura e MP em novembro de 2017.

O objetivo é evitar congestionamentos e estrangulamento do tráfego. O primeiro viaduto, justamente no km 124, próximo da Avenida Thomaz Fortunato, teria de ser entregue até novembro de 2022.

Nesta quarta, o secretário de Planejamento do município, Ângelo Marton disse ao LIBERAL que a administração tenta obter junto a concessionária CCR AutoBAn aprovação para construção de uma marginal. “Seria uma substituição temporária. Por um determinado tempo, resolveria para o tráfego da Avenida Thomaz Fortunato não entrar direto na rodovia”, explicou.

De acordo com ele, se o projeto for aprovado, o próximo passo é se reunir com o promotor de Justiça, Ivan Carneiro Castanheira, para saber se ele concorda com a substituição e adiamento do prazo para construção do viaduto para 2027.

O ano é o mesmo previsto para ser entregue o segundo elevado, que deve ser erguido no km 122,5, ponto de ligação entre as Avenidas Santino Faraone e Roma.

“Se a AutoBAn não aprovar, faremos o viaduto. Só que como houve pandemia, recessão da economia, provavelmente vamos pedir para o promotor aditar esse TAC”, afirmou Marton.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em nota, a CCR Autoban informou que aguarda o envio pela prefeitura dos estudos de tráfego e projetos revisados para que possam ser analisados para posterior envio à Artesp (Agência Reguladora dos Transportes do Estado de São Paulo).

“Até o momento não existe uma análise técnica adequada sobre a viabilidade do projeto, uma vez que a documentação ainda não foi totalmente encaminhada”.

O promotor de Justiça afirmou que em princípio entende como viável a proposta da prefeitura, mas vai depender do projeto exato. “Não dá para liberar os empreendimentos [no Pós-Anhanguera] sem a certeza da ocorrência da obra, ainda que venha a ficar pronta depois, mas deve haver prévia reserva orçamentária, empenho, expedição de ordem de serviço para execução já com a licitação efetuada”.