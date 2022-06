Prefeitura se alia a instituições para preencher vagas do PAT

A Prefeitura de Americana vai oferecer, em parceria com instituições de ensino, capacitação profissional para inserção de mão de obra no mercado de trabalho. Denominado “Futuro Certo”, o programa visa, inclusive, acabar com o problema de sobra de vagas no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

“A ideia do programa foi justamente por termos inúmeras vagas no nosso Posto de Atendimento ao Trabalhador que não conseguimos preencher devido à falta de capacitação profissional”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A ação foi lançada pela administração nesta segunda-feira, na sede do Creas (Centro de Referência Especializado da Assistência Social).

Parte das vagas dos cursos e treinamentos ficará reservada à população em situação de vulnerabilidade social, usuária do Suas (Sistema Único de Assistência Social), inscrita no Cadastro Único e beneficiária de programas e benefícios sociais.

A ação foi lançada pela administração municipal nesta segunda-feira – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, a pasta vai acompanhar essas pessoas durante todo o processo de qualificação, até elas se inserirem no mercado.

“É um investimento no futuro profissional dos jovens que vão ingressar no primeiro emprego, profissionais que desejam se aperfeiçoar, estímulo e esperança para pessoas em situação de vulnerabilidade, que não têm condições financeiras para pagar cursos, promovendo a autonomia das famílias”, afirmou.

As atividades oferecidas estão disponíveis no site da prefeitura (americana.sp.gov.br), no link “Cursos – Futuro Certo”. A página reúne cursos de diferentes instituições, cada uma com uma forma de inscrição e um meio de contato.

A capacitação é ofertada por instituições como Sebrae, Senai, Senac, Ciee, Acia, Sesi, FAM, Sinditec, Ciesp, Unisal, Fatec e Via Rápida.

“O Programa Futuro Certo trará a modernidade, atualização e oportunidades para as famílias e prosperidade ao município. As parcerias firmadas para a realização do trabalho são elos fortes e duradouros para o desempenho das ações e propiciará bons resultados e garantia de crescimento a todos os envolvidos”, declarou o prefeito Chico Sardelli (PV).