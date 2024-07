Prefeitura revitaliza Praça José Faé, no Jardim Paulista, em Americana

Praça foi entregue nesta quinta com presença de familiares de José Faé; local recebeu novos equipamentos de esporte e manutenções

Foi entregue nesta quinta-feira (4) a revitalização da Praça José Faé, no Jardim Paulista, em Americana. De acordo com a prefeitura, o local recebeu novos equipamentos de esporte, bem como manutenções em bancos e iluminação, com investimento aproximado de R$ 100 mil.

Praça recebeu novos equipamentos de esporte e manutenções – Foto: Secom/Divulgação

A cerimônia para entrega da obra, que aconteceu na tarde desta quinta, contou com a presença dos filhos de José Faé: Roberto José, Luiza Aparecida, Lila, Antonieta, Maria Tereza, Lourdes e Silvia, além de familiares.

“É uma alegria muito grande entregar mais uma praça revitalizada, especialmente essa que leva o nome dessa família que tanto fez e faz por Americana. Nossa gratidão, em nome do amigo Roberto Faé, por sempre estarem dispostos a ajudar nossa cidade”, afirmou o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL).

“A população ganha mais esse espaço de lazer, que pode ser utilizado para várias atividades e ainda com uma iluminação de qualidade, proporcionando mais segurança a todos”, completou.

Na praça, foram implantados uma quadra de basquete 3×3, academia ao ar livre, novos mobiliários e novos pontos de iluminação – totalizando 40 lâmpadas, todas de Led. Além disso, foram revitalizados o campo de futebol, a quadra de areia e a pintura.

Os equipamentos da academia ao ar livre foram viabilizados por meio de uma emenda impositiva do deputado Rui Falcão (PT).