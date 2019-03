Prefeitura retoma obras na Emei Sabiá

A Secretaria de Educação de Americana retomou nesta quarta-feira (27) as obras na Emei Sabiá, no bairro Santa Maria. O investimento é de aproximadamente R$ 260 mil. A empresa responsável pela reforma é a FEC Construções e Comércio. A unidade tem 105 alunos matriculados, que atualmente são atendidos na Emei Baeti, no Parque das Nações.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“Esta obra é muito importante para a população do bairro. Os alunos, em breve, terão direito de retornar para a sua escola. Com as alterações na estrutura da escola, as crianças terão melhores condições para a aprendizagem. Os serviços que serão feitos vão trazer mais conforto para os alunos, professores e funcionários”, disse a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina. A previsão é que a reforma termine em meados de junho.

Na reforma, a escola recebe nova pintura externa e interna e haverá revisão da parte elétrica. O telhado será reformado e vai ser construído um abrigo para o gás, além da troca de lâmpadas, tomadas e pisos. Na unidade, será construída uma caixa d’água externa de cinco mil litros.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.