Prefeitura retira mudas da Avenida Antonio Pinto Duarte

A Unidade de Parques e Jardins da Secretaria de Meio Ambiente de Americana retirou 75 mudas que haviam sido plantadas nos canteiros da Avenida Antonio Pinto Duarte, na região do São Vito. Elas haviam sido plantadas em locais inadequados, segundo a Administração, e foram encaminhadas ao viveiro municipal. Entre os moradores da região, houve reclamações nesta quarta-feira.

Conforme informações da prefeitura, foram retiradas 75 mudas de espécies variadas como abacateiro, jambolão, jaqueira, jatobá, mangueira e pitangueira. A ação continua na manhã desta quinta-feira no trecho entre o Portal de entrada da cidade e a Rua São Paulo, no São Vito. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com os moradores, as mudas foram plantadas há cerca de 8 meses por um desconhecido. Morador há 40 anos bairro, o aposentado Joaquim Antonio Buck, 69, classificou a retirada das mudas como lamentável. “O que uma pessoa faz de bom para nós para que tirar? Tem tantas coisas que precisam fazer e não se faz”, afirmou.

A dona de casa Dinorah Sampaio Azolino Ferraz, 62, dos quais 32 vividos no bairro, compartilha da mesma opinião. “Eu acho que poderia até não combinar com a ideia deles [refere-se a prefeitura], só que eles também não fazem outra coisa, não plantam nada. Não estavam atrapalhando ninguém”, disse.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, as plantas não foram erradicadas, mas transplantadas. Elas serão tratadas e plantadas em locais adequados. “O que está sendo retirado não está em dimensão de sombra ainda. Temos que agradecer essas pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente, mas isso tem que ser feito de forma organizada. Senão, vai desencadear tudo que temos visto. Não adianta deixar o plantio irregular e daqui 10 anos ter que ficar lidando com problemas, pessoal falando que está caindo jaca na cabeça das pessoas. Tem gente que plantou até leucenas lá”, afirmou o secretário nesta quarta.

Ele disse ainda que pessoas que tiverem interesse em ajudar no plantio e doar mudas, devem procurar a secretaria de Meio Ambiente para orientação dos locais adequados para cada tipo de planta.