Prefeitura repassa verba e terceirizada quita salários dos funcionários do HM

Administração municipal depositou, nesta sexta-feira, pagamento referente aos serviços prestados pela enfermagem no mês de outubro

A Fusame (Fundação de Saúde de Americana), que administra o Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, depositou, na manhã desta sexta-feira (9), o pagamento referente aos serviços prestados pela enfermagem no mês de outubro. A verba era aguardada pelo Instituto Innovare, terceirizada responsável pelas contratações, para pagar o salário de novembro dos profissionais.

A empresa ajuizou, na última segunda-feira (5), uma ação contra a Fusame depois que esta informou, no dia 1º de dezembro, que suspenderia os pagamentos devidos pelos serviços prestados em outubro. Os dois contratos firmados entre o Innovare e a administração municipal venceram nos últimos dias 3 e 7.

Na ação, a terceirizada afirma que a prefeitura pediu para o instituto apresentar as rescisões de trabalho e a quitação das demissões, além do pagamento de férias e 13º da enfermagem para liberação do repasse.

O presidente do Innovare, Geraldo César do Rosário, afirmou, no entanto, que não tinha como apresentar documentos, sendo que eles não tinham recebido da prefeitura para quitar os pagamentos.

Em nota enviada à reportagem na quarta e quinta-feira, a prefeitura informou que todas as pendências financeiras com a Innovare foram sanadas dentro do prazo devidos e que como forma de resguardar os interesses de servidores, valores a vencer seriam consignados em juízo.

Nesta sexta, no entanto, a Fusame depositou o pagamento referente ao mês de outubro. Questionada pelo LIBERAL sobre o porquê da desistência do pagamento em juízo, a Secretaria de Saúde diz que solicitou à Procuradoria do município para dar prosseguimento nesse sentido numa eventual falta de pagamento aos trabalhadores, por parte da empresa.

Além de quitar o salário de novembro, o presidente da Innovare disse que também efetuou o pagamento do vale-refeição de novembro e dos dias proporcionais de dezembro e que a liberação dos créditos está prevista para o próximo dia útil, no caso, segunda-feira.

“A partir de segunda-feira, vamos analisar as questões das decisões para pagar todos os direitos dos profissionais. Temos um recebimento, apenas, para receber da prefeitura, que é suficiente para quitar as responsabilidades que nos cabe, como segunda parcela do 13º e indenização”, afirmou Rosário.

Gestão da Saúde – O imbróglio envolvendo a Fusame e o Instituto Innovare começou cerca de uma semana antes da prefeitura abrir os envelopes com as propostas das duas OSs (Organizações Sociais) interessadas em assumir a gestão do hospital municipal, da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos.

As organizações participantes são o Instituto Innovare, com sede em Ribeirão Preto, e a Santa Casa de Misericórdia de Chavante. A abertura dos envelopes aconteceu na última quinta-feira. Em nota, a prefeitura informou que “segue com as análises e conferências, não havendo prazo estipulado para finalização”.

A OS vencedora firmará um contrato válido por 12 meses, que pode ser prorrogado de forma anual por até 60 meses. O Poder Público estima um gasto de R$ 80 milhões ao ano com a OS.