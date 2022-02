Prefeitura renova núcleo que analisa pedidos judiciais na saúde

O núcleo foi criado em outubro de 2019, com o objetivo de reduzir os gastos da prefeitura com a judicialização

A Prefeitura de Americana e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) renovaram nesta segunda-feira o termo de implementação do NAT (Núcleo de Apoio Técnico), que analisa os pedidos judiciais na área da saúde, segundo a administração municipal.

O núcleo foi criado em outubro de 2019, com o objetivo de reduzir os gastos da prefeitura com a judicialização da saúde, ou seja, com solicitações judiciais para fornecimento de medicamentos e tratamentos.

O comitê teve sua validade renovada em acordo assinado pelo procurador-geral de Justiça do Estado, Mario Sarrubbo, pelo prefeito Chico Sardelli (PV), pelo secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e pelo presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Douglas Ferreira.

O NAT tem a função de fornecer subsídios técnicos a juízes, promotores e advogados com relação a demandas judiciais no setor da saúde.

O núcleo pode apontar, por exemplo, se o medicamento ou tratamento solicitado é de fato de responsabilidade do município e se há algum remédio similar na rede pública que poderia ser fornecido ao paciente.

No entanto, Clóvis Cardoso de Siqueira, promotor de Justiça de Americana, ressaltou que o NAT “não pode jamais servir de instrumento para obstaculizar a prestação dos serviços médicos aos cidadãos e se transformar num mecanismo de contenção de legítimas demandas do sagrado direito à saúde pública”.

O grupo reúne profissionais como médicos, farmacêuticos, psicólogos e assessor jurídico. “O objetivo é criar um fluxo que facilite e agilize os processos”, apontou a prefeitura.