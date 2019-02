Prefeitura reforma antiga unidade da Vila Gallo

Foto: Arquivo - O Liberal

A Secretaria de Saúde de Americana está reformando o prédio da antiga UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Gallo, fechada em novembro de 2015. O imóvel, que também já abrigou o Detran, será usado para implantação de uma nova UBS ou outro serviço na área da saúde. O município recebeu R$ 720 mil para a reforma por meio de um programa estadual e vai arcar com mais R$ 140 mil de contrapartida.

“Se não levar uma UBS posso levar um Caps [Centro de Atenção Psicossocial] e sair do aluguel, por exemplo. Então temos essas opções de melhorias, mas não há nada definido”, afirmou o secretário de Saúde, Gleberson Miano.

Não há prazo para que o imóvel esteja pronto. Gleberson acredita que o trabalho deve ser concluído rapidamente.

De acordo com o secretário, a reforma é importante porque Americana é carente de bons edifícios. A verba chegou pelo programa “Saúde em Ação”, parceria do governo do Estado com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).