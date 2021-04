Prefeitura reforça necessidade de cadastro para vacinação de profissionais da Educação

Campanha está programada para começar no dia 12 de abril para trabalhadores com mais de 47 anos

A Prefeitura de Americana reforçou nesta segunda-feira (5) a necessidade dos profissionais da Educação se cadastrarem no site Vacina Já, do Governo do Estado, para se imunizarem contra o novo coronavírus (Covid-19). A campanha está programada para começar em 12 de abril.

Inicialmente, serão imunizados professores e trabalhadores de apoio das redes municipal, estadual, federal e privada com mais de 47 anos. Até o momento, prefeitura ainda não divulgou o local e o modo como será realizada a vacinação na cidade.

O cadastro no site estadual é analisado e, se aprovado, o professional recebe um e-mail com o comprovante, composto por um QR code. No ato da vacinação, esse documento deverá ser apresentado juntamente com o CPF e o RG.

Para se cadastrar, é necessário informar nome completo, CPF e e-mail. Em seguida, o inscrito receberá um link, necessário para validar e dar continuidade ao processo. Por fim, é preciso confirmar os dados pessoais, informar o nome da escola, rede de ensino que pertence e anexar os holerites de janeiro e fevereiro.

“Durante o anúncio, o governo do Estado esclareceu que esse procedimento é para garantir a vacinação, mas o local e a maneira como será realizada ficará sob responsabilidade das respectivas prefeituras”, disse a administração em Americana.

Em nota, o prefeito Chico Sardelli (PV) destacou sua atuação favorável à imunização dos profissionais. “Sempre considerei que a imunização desse público, junto com as forças de segurança, deveria ser prioritária. Agora, temos de comemorar e garantir que tudo corra bem”, disse.