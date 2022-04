Prefeitura recebe proposta do sindicato para redução de jornada na enfermagem

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu nesta terça-feira uma proposta do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) para redução da jornada de trabalho na enfermagem, de 40 para 30 horas semanais.

O plano foi elaborado por servidores e, basicamente, mostra que a mudança é viável se houver uma adequação na escala dos enfermeiros. Porém, a prefeitura precisaria contratar novos profissionais para reposição dessas horas “perdidas”.

Representantes da prefeitura e do sindicato se reuniram nesta terça – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A Secretaria de Saúde vai avaliar a proposta no prazo de um mês e deverá se reunir com representantes da categoria em 12 de maio, quando tomará uma decisão sobre o assunto.

Nessa análise, a pasta vai verificar quantos funcionários deverão ser contratados para que a redução de jornada não cause desassistência na rede. As contratações poderão ser feitas por meio de concurso público ou processo seletivo, segundo o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Nós vamos estudar todos os números, pegar todas essas escalas e, no prazo de um mês, vamos chamá-los novamente para, juntos e com consenso, a gente ter uma decisão definitiva em relação à implantação das 30 horas, que é uma coisa que a secretaria vê com bons olhos”, disse.

Ele teve acesso à proposta durante reunião com o sindicato, no gabinete do prefeito Chico Sardelli (PV). A entidade esteve representada por enfermeiros e pelo tesoureiro Aires Ribeiro. “Com a implantação das 30 horas, vai ter de ser feito todo um planejamento”, afirmou o sindicalista.

Ele destacou a necessidade de contratação e lembrou que, desde 2017, a Secretaria de Saúde perdeu pelo menos 200 servidores. Essa defasagem – não só na Saúde, mas em todos os setores da administração municipal – já vinha sendo apontada pelo SSPMA, que tem cobrado a realização de concurso público.

O encontro desta terça ainda contou com a presença da diretora superintendente do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Lilian Franco de Godoi dos Santos; e do secretário de Governo, Jesuel Rogério de Freitas.

Protestos

A aplicação de jornada de 30 horas semanais está prevista numa lei municipal de 2014 e já foi reivindicada pela categoria por meio de protestos. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem se manifestaram na câmara em dezembro e, em março, fizeram um novo ato em frente ao Paço Municipal.