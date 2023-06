Prefeitura realiza 200 cirurgias de catarata em mutirão nesta semana

Pacientes foram convocados e agendados previamente; mutirão será viabilizado com recursos de emenda parlamentar

Um mutirão de cirurgias de catarata foi agendado pela Secretaria de Saúde de Americana nesta sexta-feira (16) e sábado (17). Os 200 pacientes farão os procedimentos em uma clínica da rede privada do município, sendo metade das cirurgias a cada dia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo divulgado pela Prefeitura, os pacientes foram convocados e agendados previamente e devem comparecer na clínica no dia e horário marcados.

O mutirão será viabilizado com recursos de uma emenda parlamentar, no valor de R$ 400 mil, da deputada federal Adriana Ventura (Partido Novo/SP). A emenda foi destinada ao município, após demanda apresentada pelos filiados do Partido Novo de Americana, Sandra Macedo e Marcos Homsi.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Sem dúvida, a verba está sendo muito bem utilizada com a finalidade de reduzir a demanda que temos por cirurgias de catarata. Isso é um grande benefício aos que aguardam pelo procedimento”, comentou o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira, em nota.