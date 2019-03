Prefeitura reajusta aluguel de quiosques do Parque Ecológico

A Prefeitura de Americana reajustou em 33% o aluguel dos quiosques existentes no Parque Ecológico. O decreto com a alteração foi publicado no Diário Oficial no dia 21 de fevereiro. Atualmente, o parque conta com quatro quiosques.

O reajuste atende a solicitação do Conselho Gestor e Conselho Fiscal do Fundo Especial de Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico.

O decreto estipulou o novo valor do metro quadrado desses quiosques, que agora custa R$ 13,01. Até então, o preço do metro quadrado era, em média, R$ 10. O valor total pago em cada quiosque depende do tamanho do dispositivo.

Segundo a prefeitura, “um quiosque de aproximadamente 10 metros quadrados pagava em torno de R$ 101 mensais. Com o novo decreto, esse mesmo quiosque passará a pagar em torno de R$ 135 por mês”.

Ainda de acordo com o município, a alteração no preço “se deu para diferenciar a cobrança pela utilização dos quiosques existentes no Parque Ecológico, respeitando a especificidade desses espaços em razão da localização. Faz parte de uma regularização e padronização que está sendo realizada com relação a esses quiosques”.

Até então, o preço dos quiosques era estipulado por meio de uma conta prevista em decreto de 2016. Contudo, a pedido do Conselho Gestor e Conselho Fiscal do Parque Ecológico, ele foi incluído na tabela de preço público do município.

Ela regulamenta, por exemplo, aluguel de salões industriais, lojas, pontos e bancas. Essa tabela é atualizada mensalmente pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

A publicação de fevereiro em diário oficial do município se deu para inclusão dos quiosques na tabela e o reajuste de preço do item.