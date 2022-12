Prefeitura quer transformar calçadão da Vieira Bueno em ponto gastronômico

Prefeitura apresenta projeto para criar rota turística na região central - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Prefeitura de Americana apresentou nesta terça-feira (13), em coletiva realizada no Paço Municipal, um projeto para transformar o calçadão da Rua Vieira Bueno, no Centro, em ponto gastronômico. Nomeada de “Rua Viva”, a iniciativa faz parte de um programa mais abrangente intitulado “Centro Vivo e Conectado”, que busca a criação de uma rota turística.

O objetivo do Executivo é atrair os consumidores para a região central e a ideia é fazer algo comparável à Rua do Porto, em Piracicaba. Além de trazer bares e restaurantes, por meio de incentivos, uma cobertura será instalada na via – cujo projeto arquitetônico será escolhido por meio de um concurso que será realizado entre os profissionais da área que atuam na cidade.

“Nós queremos que vire um centro gastronômico para que pessoas de outras cidades venham visitar, fomentando o turismo local. Por isso conversamos com os proprietários de bares e restaurantes. Queremos fomentar também o turismo religioso, trabalhando junto da Matriz”, contou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A ideia da Prefeitura é tornar o calçadão da Vieira Bueno em um ponto gastronômico com cobertura projetada por arquitetos – Foto: Divulgação / Prefeitura de Americana

A escolha por estabelecimentos gastronômicos se deu por conta da atratividade. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e responsável pelo projeto, Rafael de Barros, este tipo de comércio é o que mais chama a atenção das pessoas que estão afastadas do Centro.

“Não temos como forçar essa mudança por parte de quem está ali na Vieira Bueno, a menos que a gente compre todos os imóveis e faça isso por conta do poder público, o que é impossível. Então, a gente tem que trabalhar com incentivos, um deles é o uso das calçadas pelos comércios”, explicou Rafael, que não descartou a possibilidade incentivos fiscais.

A cobertura do calçadão da Vieira Bueno tem previsão para ser entregue até dezembro de 2023. A Prefeitura deve dar início ao projeto em janeiro do ano que vem.

OUTRAS INICIATIVAS. O projeto “Rua Viva” está dentro de um planejamento mais abrangente e que foi apresentado à imprensa nesta terça: o “Centro Vivo e Conectado”. Serão R$ 2 milhões em investimentos.

Além da revitalização da Vieira Bueno, a Prefeitura quer conectar todos os principais pontos com potencial turístico da região central, gerando uma rota. Dentro deste caminho estarão a Estação Cultura (“Estação Ferroviária”), o Mercadão Municipal, a Praça Comendador Müller, a Matriz de Santo Antônio, o Calçadão da Vieira Bueno e a Rua Carioba – nesta sequência.

Rota turística planejada pela Prefeitura envolve os principais pontos da região central – Foto: Divulgação / Prefeitura de Americana

Nesta rota serão criados “espaços instagramáveis”, ou seja, decorações que chamem a atenção das pessoas para que elas tirem fotos para postarem nas redes sociais. Um dos módulos é o corredor de guarda-chuvas no cruzamento das Ruas 30 de Julho e Fernando de Camargo. As iniciativas também englobam a criação de lombofaixas.

A inclusão da Rua Carioba neste caminho tem também a intenção de, futuramente, criar uma ciclovia e uma praça iluminada, no terreno onde está um muro que separa a linha do trem e o Terminal Metropolitano de Americana. Esta fase do projeto não tem previsão para se iniciar.

Além disso, a Prefeitura quer resolver os problemas de insegurança e de alagamentos na Rua Carioba – este último foi reportado pelo LIBERAL em matéria no último domingo (11).

“Algumas ações já estamos fazendo como o desassoreamento do Ribeirão dos Quilombos. Nós estamos falando de uma área muito importante para Americana, então estamos preocupados e tentaremos trazer esse problema para o nosso benefício”, destacou o prefeito Chico Sardelli (PV).

O chefe do Executivo ainda ressaltou que o projeto poderá ser custeado por parceiras privadas – a Prefeitura tem conversado com empresários -, mas se preciso para sair do papel, receberá investimentos do cofre público.