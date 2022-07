Prefeitura quer mudança na cobrança da Área Azul

A Prefeitura de Americana vai pedir à Estapar, empresa que opera a Área Azul na cidade, mudanças na cobrança do estacionamento rotativo. Está agendada uma reunião entre o município, a empresa e a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) para 3 de agosto.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, serão sugeridas outras maneiras de fazer o pagamento, como guichês e pontos dentro de lojas. Atualmente, segundo ele, seis lojas estão testando a alternativa, que realiza o pagamento como se fosse em uma máquina de cartão.

A dificuldade em mexer nos totens instalados na cidade é apontada como um dos fatores para a diminuição no fluxo de pessoas no Centro. Nesta semana, a situação foi apontada por comerciantes em reunião na Acia, conforme o LIBERAL noticiou.

“Pouca gente acredita que tirar a Área Azul seria bom porque vivia-se uma situação de não ter onde estacionar. Os comerciantes são unânimes que o problema não é ter, é o funcionamento. Então é em cima disso que estamos trabalhando”, explicou Rafael de Barros.

Desde que o novo modelo entrou em funcionamento, no começo de 2019, já passou por diversas mudanças a pedido da administração, como a exclusão das zonas numeradas. Mas a questão da forma de pagamento nunca foi alterada, pois a empresa defende que é um dos modelos mais modernos, que aceita dinheiro e cartão. Mas segundo Rafael de Barros, agora a Estapar está disposta a negociar.

“Até pouco tempo atrás a posição da Estapar era que o totem aqui é o mais moderno. Mas o próprio diretor da empresa me disse nas últimas semanas que tem percebido pessoas com dificuldade com esse sistema mais moderno de totem e que talvez tenha que partir para alternativas”, afirmou o secretário.

Em entrevista nesta quinta-feira ao programa Liberal No Ar, da Rádio Clube AM 580, o prefeito Chico Sardelli (PV) comentou a discussão sobre as mudanças e afirmou que ele mesmo teve dificuldade com o sistema.

Prefeito Chico Sardelli esteve na Rádio Clube nesta quinta-feira – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“No mundo inteiro o parquímetro funciona. Alguma coisa está errada. Eu tive dificuldade para conseguir acessar a compra do horário do estacionamento”, afirmou. “São coisas complexas que a gente tem que ver como um todo. Minha vontade é tirar e começar de novo. Agora, não posso por força contratual”.

Questionada na quarta sobre as demandas de comerciantes apresentadas à Acia a respeito das diferenças em relação à forma de pagamento em outras cidades da região, a Estapar afirmou nesta quinta que segue todas as obrigações contratuais firmadas com a Prefeitura de Americana. “Cada município conta com obrigações, critérios e particularidades distintas que foram base para a concessão”.