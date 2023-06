Prefeitura quer implantar serviço de radioterapia na Unacon e ampliar unidade em Americana

A Prefeitura de Americana pretende implantar um centro de radioterapia na Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e ampliar a estrutura da unidade, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde.

O planejamento depende de uma ajuda de custo do governo federal. A expectativa é que o Ministério da Saúde habilite os serviços prestados pela unidade e, dessa forma, passe a custear os procedimentos realizados no local, além de enviar para o município os medicamentos usados nas sessões de quimioterapia.

Ideia do Executivo é aumentar a estrutura do local – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou a documentação necessária para o ministério no final do mês passado e, agora, aguarda manifestação do órgão.

A Unacon, também chamada de Centro Oncológico de Americana, presta diversos serviços, como tratamentos clínicos e cirúrgicos, cirurgias e quimioterapia.

Segundo o secretário-adjunto de Saúde, Fábio Joner, a administração municipal quer acrescentar nessa lista a radioterapia, um tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes para destruir um tumor ou impedir que suas células aumentem.

“É um problema de vaga no Brasil inteiro. Não tem centros que ofertam radioterapia. Então, é a nossa missão de futuro”, afirmou Fábio na última terça-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Estrutura

A ideia também é aumentar a Unacon. De acordo com o secretário-adjunto, há um espaço na parte de trás que pode ser utilizado.

Com a habilitação, a unidade também poderia atender outras patologias e complexidades da oncologia. A diretora superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Godoy, apontou que, atualmente, existem tratamentos que a Unacon não consegue bancar, mesmo com o aporte de R$ 5,5 milhões anuais do Estado.

“Temos medicamentos quimioterápicos que uma dose chega a custar R$ 100 mil, R$ 200 mil, e tanto o Estado quanto o município não têm verba para custear isso”, declarou.

Hoje, a unidade trabalha com casos relacionados a oncologia clínica, mastologia, ginegologia, urologia, aparelhos digestivos, e cabeça e pescoço. Além de Americana, que representa a maior demanda, o local serve como referência para outros cinco municípios: Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Cosmópolis.