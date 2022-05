Prefeitura quer adicionar R$ 33,8 milhões no orçamento para contratar OS

OS faria a gestão do Hospital Municipal, além da Unacon e da UPA Cillos - Foto: Arquivo / O Liberal

A Prefeitura de Americana propõe, por meio de projeto de lei, a abertura de um crédito adicional de R$ 33,8 milhões para a contratação de uma OS (Organização Social) na Saúde.

Na proposta, o governo Chico Sardelli (PV) diz que a decisão para contratar uma Organização Social já foi tomada. Até então, o discurso era que o assunto estava em estudo. No entanto, para que essa ideia se torne realidade, há necessidade de adequação no orçamento, segundo o Executivo.

De acordo com o texto, os R$ 33,8 milhões serão cobertos pela administração com recursos provenientes do superávit apurado em 2021. A verba seria utilizada pela Secretaria de Saúde ainda neste ano.

A OS faria a gestão do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos, que hoje está fechada – o secretário Danilo Carvalho Oliveira prometeu abrir a unidade neste ano, com atendimento 24 horas por dia.

“Buscando propiciar uma assistência integral aos munícipes, [a prefeitura] optou por realizar gestão compartilhada de saúde, mediante a celebração de contrato de gestão com organização a ser selecionada em processo de chamamento público”, afirma o Executivo na justificativa da propositura.

A contratação da OS também será discutida pelo Conselho Municipal da Saúde em reunião extraordinária marcada para esta sexta-feira, às 17 horas, no plenário da câmara, conforme consta no Diário Oficial desta terça.

No encontro, os conselheiros vão decidir se apoiam ou não a celebração do contrato e darão um parecer opinativo.

O projeto de lei sobre o crédito adicional chegou ao Legislativo na última segunda e ainda passará por votação entre os vereadores. A proposta inclui adequações no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

O objetivo da contratação da OS é acabar com a fragmentação administrativa do HM, que possui 213 fornecedores diferentes e mantém contrato com 11 empresas que disponibilizam recursos humanos.