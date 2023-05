Prefeitura propõe novos cargos para aprimorar controle interno e ouvidoria

A Prefeitura de Americana protocolou na câmara, nesta quinta-feira, um projeto de lei que cria os cargos de controlador, ouvidor, analista de controle interno e assistente de ouvidoria. O objetivo, segundo o governo Chico Sardelli (PV), é aprimorar o trabalho nesses setores, além de atender a uma recomendação do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

Se a proposta for aprovada pelos vereadores em votação, haverá uma vaga para controlador, uma para ouvidor e três para cada um dos outros dois cargos. As funções deverão ser exercidas por servidores concursados.

Caberá ao controlador avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados, entre outras atribuições. O ouvidor, por sua vez, deverá receber, examinar e acompanhar o encaminhamento das solicitações, sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos.

No caso do analista de controle interno, o serviço inclui comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. O assistente de ouvidoria, além de prestar auxílio ao ouvidor, deverá fornecer aos cidadãos as informações sobre a solução das demandas por eles apresentadas. Ainda não há uma data definida para o texto ser votado pelo Legislativo.