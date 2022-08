Prefeitura projeta UBS no Jardim da Balsa 2 para 2023

A Prefeitura de Americana tem planos para a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim da Balsa 2, no próximo ano. A informação foi revelada pelo Executivo em resposta a um requerimento do vereador Lucas Leoncine (PSDB), que divulgou a notícia nesta quarta-feira.

No documento, a administração municipal, ao ser questionada pelo parlamentar se existe projeto para uma UBS no bairro, informou que “há proposta para construção com previsão para 2023”. Hoje, os moradores do Jardim da Balsa 2 utilizam a unidade de saúde do Mário Covas, segundo a prefeitura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A resposta me deixa feliz e confiante por saber que o projeto existe e está nos planos da prefeitura. Estivemos no bairro e fomos questionados por diversos moradores sobre a dificuldade deles em levar crianças e os mais idosos, no momento de necessidade, até a unidade de saúde mais próxima ou até mesmo ao Hospital Municipal”, disse Leoncine.

No requerimento, o vereador havia apontado que, segundo moradores, a população do bairro aumentou “consideravelmente”.

Esse crescimento já tinha sido citado pelo secretário de Educação, Vinicius Ghizini, na semana passada, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Ele afirmou que o Executivo planeja a construção de uma creche nessa região. A prefeitura já apresentou a demanda ao Ministério da Educação.