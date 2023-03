Prefeitura procura terreno para construir UPA no Parque Gramado

A Prefeitura de Americana está em busca de um terreno para a construção de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas na região do Parque Gramado.

A informação foi revelada pelo Executivo em resposta a um requerimento do vereador Juninho Dias (MDB). No ano passado, a Secretaria de Saúde chegou a dizer que o plano era transformar as UBSs (Unidade Básica de Saúde) Parque Gramado ou Dona Rosa em UPA.

Porém, o planejamento mudou. A pasta informou ao LIBERAL que, agora, “trabalha com a perspectiva de ampliar os serviços da assistência geral e não substituir um pelo outro.”

“Está sendo conduzido um estudo sobre aquele território, para que seja possível contemplar ambos os serviços a todos. Ou seja, a manutenção do atendimento primário em saúde, aliado ao suporte do pronto-atendimento, voltado para os casos de urgência e emergência”, comunicou a secretaria, que, paralelamente, tenta viabilizar recursos para a obra.

A prefeitura também prevê para este mês a abertura da UPA São José, na Avenida Cillos. Até o fim de 2024, o Executivo pretende, ainda, abrir uma UPA na região da Praia Azul.