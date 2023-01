Prefeitura prioriza creches na Praia Azul, Balsa e Bertoni

A Secretaria de Educação de Americana planeja construir novas creches em diferentes pontos da cidade, com prioridade para os bairros Jardim da Balsa, Bertoni e Santo Antonio, este último na região da Praia Azul. A informação é do secretário Vinicius Ghizini.

No caso da Balsa, a pasta tem avaliado a área para a elaboração do projeto, de acordo com o secretário. “Estamos fazendo todos os estudos de viabilidade para que nós tenhamos um atendimento da demanda, que também nós precisamos identificar qual é a mais urgente, se é dos 4 meses aos 3 anos de idade, ou se é dos 4 aos 5 anos, ou se é uma escola de ensino fundamental”, disse Ghizini.

No Santo Antonio, secretaria planeja retomar obra que iniciou em 2013 – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

No Santo Antonio, a secretaria planeja retomar uma obra que teve início em 2013, na esquina da Avenida Dr. José Barreto Pinto com a Rua Antonio Mancini, e foi paralisada ainda no governo Diego de Nadai. Há um custo estimado de R$ 3 milhões, valor que a prefeitura vai buscar junto aos governos estadual e federal.

No Bertoni, por outro lado, a obra já está certa de que vai ocorrer e até foi anunciada oficialmente pela administração, em 2022. O bairro vai receber uma Casa da Criança com capacidade para cerca de 200 alunos, que deve ser entregue até o final de 2024.

De acordo com Ghizini, o Executivo vai abrir licitação, neste mês, para contratação dos projetos necessários para a construção do Complexo de Capacitação da Educação, no Campo Limpo. O prédio vai custar R$ 20 milhões e tem previsão de entrega para abril de 2024.