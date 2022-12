Prefeitura prevê R$ 2 milhões para ampliação da Emef Paulo Freire

A Prefeitura de Americana prevê um investimento de R$ 2 milhões numa obra de reforma e ampliação da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Paulo Freire, localizada no Parque Novo Mundo. Há um processo licitatório em andamento para a contratação da empresa que ficará responsável pelos trabalhos.

O serviço inclui ampliação da secretaria e da sala da direção, construção de sanitários com acessibilidade, instalação de cobertura metálica entre o pátio e a quadra e substituição de 2,3 mil m² de telhas de barro por telhas termoacústicas, nos blocos A e B e na área administrativa.

Serviço inclui construção de sanitários com acessibilidade e instalação de cobertura – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“A reforma vai promover um ambiente mais adequado aos nossos alunos e educadores, permitindo acomodar melhor os serviços na secretaria e na sala de direção e, assim, qualificando ainda mais o cotidiano escolar, o que se reflete no bem-estar coletivo e na qualidade de aprendizagem”, disse o secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, via assessoria de imprensa.

Segundo ele, as melhorias também vão trazer condições necessárias para a obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Apesar da ampliação, a capacidade de atendimento continuará a mesma. A escola atende, hoje, 1.050 alunos.

Interessados em participar da licitação precisam apresentar toda a documentação necessária em 15 de dezembro, das 8h às 9h15, no Paço Municipal. A abertura dos envelopes com as propostas ocorre no mesmo dia, às 9h30.