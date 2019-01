Prefeitura prevê até 40 câmeras em ecopontos de Americana

A Prefeitura de Americana informou que vai instalar até 40 câmeras de monitoramento em ecopontos e outros locais de acúmulo de lixo. A ideia é evitar incêndios criminosos e descarte irregular de materiais. O governo pretende usar as imagens para multar e fazer denúncias de crime ambiental contra quem efetuar os despejos, segundo o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias.

Há hoje cinco ecopontos em Americana, e mais dois em fase final de instalação. São espaços disponibilizados pela própria prefeitura para que moradores levem certo tipos de materiais. Ano passado, houve oito incêndios criminosos nestes locais, de acordo com a assessoria de imprensa do governo municipal. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Já os pontos de descarte irregular são, por exemplo, terrenos baldios nos quais a população joga todo tipo de lixo. “Vai desde móveis velhos a remédios, lâmpadas, o que você imaginar”, explica o secretário.

Há pouco mais de um ano, a prefeitura identificou 152 deles, de pequeno médio e grande porte – hoje, há menos de metade disso, estima Dias. “Foi reduzido drasticamente, mas é um número vergonhoso”, afirma o secretário de Meio Ambiente.

Ainda não há prazo para que as câmeras estejam instaladas. A prefeitura fará orçamento para, então, elaborar edital e lançar a licitação para escolher a empresa que fornecerá os equipamentos.

Em paralelo à instalação de câmeras, o secretário de Meio Ambiente diz que está em estudo o aumento de valor das multas para quem for flagrado em agressões ao meio ambiente – no ano passado, a câmara já aprovou um projeto que aumentava de R$ 1,5 mil para R$ 15 mil o valor da sanção para quem promover queimadas no município.

De acordo com o secretário, moradores da própria cidade transformam alguns pontos de Americana em lixões, mas há também casos de gente de municípios próximos que foi flagrada. “Principalmente em regiões limítrofes com outros municípios. Já foi flagrado veículo de Santa Bárbara, Limeira, Paulínia, fazendo descarte irregular.”