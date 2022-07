Prefeitura prepara acesso para alça do Viaduto João Romano

No final do mês, previsão era que a obra seria concluída em 60 dias – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana iniciou nesta terça-feira a preparação do acesso à nova alça do Viaduto João Baptista de Oliveira Romano, com a terraplanagem do local.

Os serviços são realizados pela Cel Engenharia, sob supervisão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que acompanhou as melhorias executadas ontem.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O local recebeu serviços de terraplanagem e, na sequência, de acordo com a administração, serão executadas as guias e galerias pluviais. Em seguida, será aplicada massa asfáltica. O local também vai receber calçadas e implantação da rede de iluminação com lâmpadas de LED.

A pavimentação do prolongamento da Avenida Bandeirantes, trecho entre a Rua Rondônia e o viaduto, compreende mil metros de extensão.