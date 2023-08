Prefeitura pode ser multada em R$ 113 mil por abandono do Casarão de Salto Grande

A Prefeitura de Americana pode ser multada em R$ 113 mil pela situação de abandono e degradação do Casarão de Salto Grande, conforme consta em relatório da UPPH (Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico), vinculada ao Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado).

A imposição da multa, no entanto, é apenas uma das medidas adotadas pelo conselho. Em publicação no Diário Oficial do último dia 10 de agosto, o Condephaat determinou, em caráter de urgência, providências para a recuperação, restauro e conservação do Casarão do Salto Grande. Um mapa detalhado dos danos deverá ser elaborado para guiar o processo de revitalização.

Casarão do Salto Grande – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (7)

O casarão é um dos edifícios em taipa-de-pilão mais antigos do Estado de São Paulo e fica na antiga Fazenda Salto Grande, que era conhecida por suas plantações de açúcar, café e algodão. Foi construído no início do século 19, às margens dos rios Atibaia e Jaguari. Possui 36 dependências.

Em 1982, foi tombado pelo Condephaat como monumento de interesse histórico-arquitetônico. Fechado para visitação desde 2002, o imóvel abriga o museu Dr. João da Silva Carrão, que possui um acervo com peças da Revolução Constitucionalista de 1932, da Segunda Guerra Mundial, entre outros objetos. Existem itens, inclusive, que fazem referência à escravidão.

Em agosto de 2021, conforme publicação do LIBERAL, a reforma e o restauro do imóvel estavam estimados entre R$ 10 milhões e R$ 14 milhões.

Em nota, a prefeitura afirmou que não existe abandono. “Temos um administrador, um porteiro e um servente, que trabalham de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. O local tem telefone e ponto de internet ativos, além de uma zeladoria permanente, incluindo sábados e domingos”.

A administração municipal informou ainda que aguarda a notificação do Condephaat para se manifestar por meio da Secretaria de Negócios Jurídicos.

PROCESSO

Segundo o Condephaat, após a deliberação do conselho, o processo que trata da situação de abandono do casarão retornará à Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico para a lavratura da multa. O interessado, no caso a prefeitura, será notificado da decisão e receberá cópia do auto de infração e da imposição da multa.

A partir dessa data, abre-se um período de 15 dias para a apresentação de recurso à Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado, cuja avaliação será intermediada pela Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico.

Se confirmada a decisão pela Secretaria de Cultura, será estabelecido um prazo para a implementação das medidas recomendadas, além de um período de 30 dias, contados a partir do aviso de recebimento da notificação, para efetuar o pagamento da multa.

Caso as medidas não sejam cumpridas no prazo determinado ou caso o pagamento da multa não seja efetuado, a prefeitura poderá ser incluída no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal) e outras ações administrativas e judiciais poderão ser desencadeadas para assegurar a preservação do local.