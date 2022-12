Prefeitura planeja cobrir calçadão na Vieira Bueno

Sombrinhas cobrirão o cruzamento das Ruas 30 de Julho e Fernando de Camargo, também no Calçadão - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana pretende cobrir parte do Calçadão, no Centro. A novidade, que terá mais detalhes divulgados em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, faz parte de um projeto do governo Chico Sardelli (PV) para tornar a região mais atrativa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, inicialmente, a cobertura deve abranger a área da Rua Vieira Bueno. “No plano de governo do Chico, essa ideia constava como Rua 24 horas, mas não receberá mais esse nome. No entanto, é o mesmo projeto de ressignificação para atrair o público a essa região novamente”, afirmou.

A obra deve custar pouco mais de R$ 1 milhão e deve ser entregue no ano que vem. O projeto arquitetônico será escolhido por meio de um concurso que será realizado pela prefeitura entre os profissionais da área que atuam na cidade.

Ao LIBERAL, o secretário destacou ainda que toda e qualquer melhoria realizada na região central tem o apoio da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), que no último final de semana iniciou a colocação das sombrinhas que cobrirão o cruzamento das Ruas 30 de Julho e Fernando de Camargo, também no Calçadão.

O projeto também faz parte da revitalização do Centro e pode, com o tempo, ser estendido para demais ruas. De acordo com o presidente da Acia, Marcelo Fernandes, ao todo, serão cerca de 170 metros quadrados enfeitados com aproximadamente 700 sombrinhas. A estrutura terá altura de 4,5 m e largura de 4 m.