Prefeitura pede outorga 2 meses após retomar obra

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Mais de dois meses após iniciar a obra e depois de o LIBERAL denunciar a exigência de outorga, a Prefeitura de Americana entrou com pedido no DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) do Estado pedindo autorização para transpor o córrego da Gruta Dainese e assim prolongar a Avenida Florindo Cibin até o Parque da Liberdade. O órgão tem 120 dias para analisar o pedido.

O DAEE confirmou ontem o protocolo do pedido de outorga para duas travessias para acesso viário na quinta-feira da semana passada, 4 de abril. O protocolo foi feito após a prefeitura ser questionada pelo LIBERAL sobre a existência da autorização. Embora tenha respondido que sim, o DAEE informou que a autorização diz respeito apenas ao projeto e não à execução da travessia.

O órgão exige outorga quando há interferência em recursos hídricos. No caso da gruta, há um córrego que corta a área por onde será feito o prolongamento da Rua Florindo Cibin. O serviço – que chegou a ser iniciado em 2016 e depois paralisado – foi retomado pela prefeitura no final de janeiro.

Na última sexta-feira, dois fiscais estiveram no local e confirmaram a necessidade de outorga para que ela possa prosseguir com a travessia do córrego. Questionada ontem, a prefeitura não respondeu se vai manter ou parar a obra até que o DAEE analise seu pedido de outorga.

A obra vem sendo executada numa parceria público-privada. A rua está sendo prolongada cortando a área da Gruta Dainese, ligando os bairros Morada do Sol e o Parque da Liberdade. O trecho prolongado possui perto de 600 metros e passa por uma área verde formada por mata e nascentes. A técnica adotada pela administração para transpor o córrego será o soterramento com aduelas. As estruturas de concreto armado possuem dimensões de 3,50 m x 2,50 m e 3,50 m x 3,00 m. O argumento da prefeitura é de que a obra é necessária para melhorar o sistema viário e a mobilidade urbana no município, encurtando a distância até o Parque da Liberdade e aliviando o tráfego na Avenida da Amizade.

ARGUMENTO. A Associação Cultural, Ambiental e Educacional de Proteção do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável “Amigos da Gruta” argumenta que a obra afeta recursos hídricos, a fauna e a flora da gruta.