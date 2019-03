Prefeitura de Americana pede aperfeiçoamentos na Área Azul

A Prefeitura de Americana pediu à Estapar aperfeiçoamentos na nova Área Azul, mas não revelou o teor das melhorias sugeridas. Na última sexta-feira, membros do Executivo e da empresa se reuniram para discutir o assunto. O governo diz que só vai divulgar algo depois que as questões estiverem definidas e com prazo estipulado.

Desde que começou a funcionar, no dia 1º de fevereiro, a Área Azul digital é alvo de uma série de queixas de comerciantes e motoristas. Um dos motivos é sua expansão, que mais que triplicou o número de vagas: de 600 para 2.020.

Clique aqui e tire suas dúvidas sobre o sistema.

A obrigatoriedade de pagar para estacionar, antes restrita ao Centro, acabou ampliada a alguns bairros próximos, como Jardim Girassol, Vila Pavan e Vila Medon. O funcionamento dos parquímetros também tem motivado reclamações de moradores que têm dificuldades para fazer a operação. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A Estapar informou que, na reunião da última sexta-feira, a empresa e a prefeitura avançaram “positivamente no debate sobre a possibilidade de melhorias e adaptações”. “As mudanças ainda estão em avaliação e serão anunciadas em breve, assim que aprovadas em conjunto e em definitivo”, informou a empresa, por meio de sua assessoria de imprensa.

A Estapar venceu uma licitação para operar a Área Azul. Segundo a prefeitura, o sistema anterior era falho e sujeito a fraudes.

No dia 15, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) pediu alterações no sistema, entre elas a criação de uma tarifa de meia hora, a possibilidade de estacionar em mais de um setor durante o período pelo qual o motorista pagou e a criação de tolerância para paradas rápidas.

O presidente da associação, Dimas Zulian, disse que não participou da reunião da última sexta-feira. No encontro do dia 15, ele afirmou que o diretor da Estapar disse que uma das mudanças que é possível implementar é a permissão de que o motorista estacione em mais de um setor durante a validade da hora que pagou. Hoje, cada quadra corresponde a um setor. Quando paga para estacionar, o motorista só tem direito de usar aquele setor. Se ficar apenas 10 minutos no local e parar logo na sequência em outra quadra com Área Azul, precisa pagar de novo.

A tarifa mais baixa é de R$ 2,50 para carros e R$ 1 para motos.