Prefeitura parcela dívida de R$ 16 milhões com FGTS

A Prefeitura de Americana fará acordo para pagar em 100 parcelas uma dívida de R$ 16.289.590,67 decorrente de FGTS (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço) não recolhido no período em que os servidores municipais migraram para o Ameriprev (Instituto de Previdência dos Servidores de Americana).

A lei aprovada pela Câmara autorizando o acordo foi sancionada na última sexta-feira (22) pelo prefeito Omar Najar. Ela permite que o município assine Termo de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento com a Caixa Econômica Federal (CEF) estipulando a quitação do débito em cem parcelas mensais e sucessivas. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo informações da prefeitura, o débito é referente ao período entre agosto de 2015 e junho de 2017. Ainda existe outro período, também decorrente da migração dos servidores municipais para o Ameriprev, que ainda não foi pago e que não consta do parcelamento.

De acordo com a administração municipal, permanece sob demanda judicial as competências entre janeiro de 2011 e julho de 2015.

Em nota, a Prefeitura destaca que a dívida “não decorre de arbitrariedade do município” e que atualmente os recolhimentos ao FGTS estão sendo pagos integralmente e em dia.

Ameriprev

A prefeitura foi obrigada a reencaixar no regime celetista servidores públicos municipais que migraram para a Ameriprev em 2010. A migração, autorizada na época, foi anulada pela Justiça e o município acabou forçado a reenquadrar os trabalhadores no regime antigo.

A ordem judicial foi dada no julgamento de uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) movida pela prefeitura. O Executivo, no pedido, solicitou a anulação da lei que previa a migração opcional de regime da CLT para o Estatutário com um abono de 8%.

A intenção era o fim do valor extra e que todos migrassem para um sistema único, o Estatutário. No entendimento da Justiça, no entanto, a invalidação da lei obrigou os servidores a deixarem regime do Ameriprev e voltarem ao previsto na CLT.