Prefeitura pagará R$ 18,60 por refeição para servidores de Americana

Cada refeição dos servidores municipais de Americana vai custar R$ 18,60 aos cofres municipais. A comida será preparada e oferecida pela Puro Sabor Serviços de Alimentação, de Santa Bárbara d’Oeste.

A empresa foi a vencedora de um pregão realizado pela prefeitura e vai assumir o serviço até 20 dias a partir da assinatura do contrato, o que deve acontecer nos próximos dias, segundo a administração municipal. O processo licitatório, que também contou com outros cinco concorrentes, teve sua homologação publicada pelo Executivo no Diário Oficial desta quarta-feira.

Anúncio da mudança ocorreu no começo de julho após discussão entre o prefeito Chico Sardelli e representantes do sindicato dos servidores – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

Conforme a prefeitura anunciou no mês passado, haverá mudanças no fornecimento da refeição dos servidores. Os alimentos passarão a ser preparados em uma cozinha a ser instalada na garagem municipal e fornecidos em oito refeitórios espalhados pela cidade.

Atualmente, o serviço contempla apenas entrega de marmitex para os funcionários, que costumam reclamar da qualidade das refeições, situação reconhecida pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

Após a contratação da nova empresa, o cardápio oferecido aos servidores vai incluir alcatra, lasanha, feijoada e parmegiana, entre outros alimentos exigidos na licitação.

A previsão é que 25.688 refeições sejam servidas por mês, para cerca de 1 mil trabalhadores, com custo total estimado de R$ 5,7 milhões até o fim do contrato, que terá um ano de validade. O contrato com o fornecedor atual termina em 28 de setembro, mas pode ser rescindido a qualquer momento quando a nova empresa for contratada, de acordo com a prefeitura.