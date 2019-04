Prefeitura paga R$ 55 mil em reforma de imóvel alugado

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana terá de desembolsar R$ 55 mil para indenizar os proprietários de um imóvel alugado pelo município por um período de oito anos. O acordo extrajudicial foi assinado em agosto do ano passado e publicado no dia 22 de março passado no Diário Oficial do Município. Os valores começam a ser pagos amanhã.

O imóvel fica na Rua Pernambuco, no Jardim Santana. Ele foi locado pela prefeitura para abrigar o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil. O contrato vigorou entre 28 de julho de 2009 e 18 de setembro de 2017. Hoje, o Caps funciona na antiga UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Dainese.

Os donos pediram indenização para ressarcimento de danos, alegando que o imóvel foi devolvido em desacordo com o laudo de vistoria. O dano no imóvel, conforme laudo de vistoria e orçamentos anexados ao processo, foi avaliado em R$ 70.645,76, mas o locador concordou em receber R$ 55 mil. Segundo o acordo extrajudicial assinado entre as duas partes e referendado pela Câmara, o valor será pago em oito parcelas iguais e consecutivas de R$ 6.875. A primeira vence amanhã.

PISCINA. Durante o período em que esteve locado pela prefeitura, o imóvel da Rua Pernambuco chegou a ser alvo de reclamação de vizinhos. Eles alegavam que a piscina da residência não era cuidada e vinha servindo como criadouro do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.

A laje usada para cobrir a piscina, na época, aparece na relação de avarias causadas ao imóvel. Para retirá-la e deixar a piscina da forma como estava quando alugou a casa, o custo estabelecido entre os itens que constam na relação de avarias é de R$ 4.940.

Segundo relação divulgada pela prefeitura, o maior custo se refere a pintura, R$ 29.357.