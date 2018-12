Prefeitura ouve demandas do Mercado Municipal

A Unidade de Desenvolvimento Econômico de Americana está empenhada em solucionar demandas dos comerciantes do Mercado Municipal. O secretário adjunto Guilherme Tiosso visitou o local nesta quarta-feira (12), quando pôde conversar com funcionários e permissionários e tomar conhecimento das necessidades do segmento.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Em princípio, foi constatada a necessidade de reformas no prédio, nova pintura, troca das instalações elétricas e incremento da segurança.

“O Mercado Municipal é nosso cartão postal e nosso patrimônio. Faremos de tudo para atender a essas necessidades, principalmente as emergenciais”, afirmou Tiosso.

Guilherme Tiosso se reuniu com o prefeito Omar Najar e expôs os pedidos dos comerciantes. O prefeito demonstrou preocupação com a segurança e o bem-estar dos permissionários e frequentadores, dando total apoio às ações necessárias para solucionar os problemas.

Uma reunião será agendada com os permissionários, em breve, para discutir o assunto.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.