Prefeitura negocia com Estado sede do Núcleo de Especialidades em anexo do HM

A Secretaria de Saúde de Americana pretende construir com a ajuda do governo estadual uma nova sede do Núcleo de Especialidades, que hoje funciona em um imóvel alugado na Rua Primeiro de Maio, na Vila Cordenonsi, antes ocupado pelo antigo Hospital Infantil André Luiz. A intenção é que a unidade seja transferida para um prédio anexo ao Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi.

Em nota, a secretaria de Saúde afirma que a proposta é gerar economia, uma vez que o núcleo deixaria de funcionar em um imóvel locado, além de migrar para uma construção moderna, com estrutura compatível e ambiente acolhedor.

Segundo a Saúde, além do fator econômico, a mudança também tem como objetivo integrar os serviços do Núcleo de Especialidades com os diversos níveis da assistência prestada pelo hospital. No ano passado, a unidade realizou 24.516 consultas, 14.610 exames radiológicos, 9.189 exames variados e 5.624 atendimentos diversificados. Os dados constam no Informativo Socioeconômico 2022 da prefeitura.

O Núcleo de Especialidades oferece atendimento ambulatorial em 19 áreas, entre elas avaliação anestésica, cirurgias geral, ginecológica, pediátrica e plástica, dermatologia, dor crônica, hematologia, mastologia, neurologia e oftalmologia. Também realiza exames radiológicos, coleta de exames laboratoriais, audiometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma e ultrassonografia.

Os exames são solicitados pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), por serviços parceiros como Unicamp, PUC e Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) e por profisisionais que atuam na própria unidade.

Para ser atendido pelo médico especialista no núcleo, o paciente necessita de um encaminhamento realizado pelo profissional da UBS, que avalia a necessidade ou não de uma atenção especializada. O agendamento é realizado através da Central de Regulação Municipal.

Questionada pelo LIBERAL, a Secretaria de Estado da Saúde disse que por enquanto não tem nada a dizer sobre o assunto.